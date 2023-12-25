Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» призвал Украину забыть о претензиях и посягательствах на российский полуостров.
Про Крым им (киевским властям — ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути — это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, потому что все, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины.
По его словам, чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».