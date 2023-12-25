Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

Про Крым им (киевским властям — ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути — это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, потому что все, эта тема ушла навсегда, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины.