Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил госнаграды 55 выдающимся татарстанцам

По его словам, в условиях беспрецедентного давления на Россию продолжают решаться самые амбициозные задачи. «Можно с уверенностью сказать, что внешние вызовы и угрозы лишь сплотили всех нас. Мы гордимся татарстанцами, которые доблестно и мужественно защищают нашу страну и ее будущее. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции», — подчеркнул Раис РТ.