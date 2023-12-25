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В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера

Также в Кабмине республики появилась должность заместителя премьер-министра — председателя Комитета семьи и женщин.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера, сообщает Минюст.

Он организован на базе НИИ семьи и женщин.

Это предусмотрено Указом президента «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин».

Кроме того, согласно документу, Комитет семьи и женщин будет подчиняться Кабмину. Ранее он находился в подчинении министерства занятости и сокращения бедности.

Для эффективной организации деятельности Комитета в правительстве ввели должность заместителя премьер-министра — председателя Комитета семьи и женщин.

Назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем Комитета:

  • зампредседателя Совета Министров республики Каракалпакстан — председатель Комитета семьи и женщин Каракалпакстана;
  • заместители хокимов областей и Ташкента — начальники управлений семьи и женщин областей и столицы РУз;
  • заместители хокимов районов (городов) — начальники отделов семьи и женщин районов (городов).

Для справки: Комитет женщин в Узбекистане упразднили феврале 2020 года в связи с созданием министерства по поддержке махалли и семьи. Два года спустя в республике вновь появился Государственный комитет семьи и женщин. Глава Комитета также занимал должность вице-премьера. В декабре 2022 года в ходе административной реформы госкомитет преобразовали в Комитет семьи и женщин при министерстве занятости и сокращения бедности.