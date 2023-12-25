В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера

Для справки: Комитет женщин в Узбекистане упразднили феврале 2020 года в связи с созданием министерства по поддержке махалли и семьи. Два года спустя в республике вновь появился Государственный комитет семьи и женщин. Глава Комитета также занимал должность вице-премьера. В декабре 2022 года в ходе административной реформы госкомитет преобразовали в Комитет семьи и женщин при министерстве занятости и сокращения бедности.