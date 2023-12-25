Путин подписал закон о праве властей Севастополя рассматривать дела по ПДД

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве властей города Севастополя рассматривать дела о нарушении правил дорожного движения.
После вступления в закона в силу власти Севастополя получают возможность вместо полиции рассматривать дела об административных правонарушениях по части ПДД: нарушение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств. Данная возможность должна быть предусмотрена соглашением между МВД РФ и органом исполнительной власти Севастополя о передаче части полномочий.
Также законом предполагается продлить до конца 2024 года срок, в течение которого протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения могут составлять представители региональных властей.