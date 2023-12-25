Серебрян: Брюссель дал понять, что мы вступим в ЕС независимо от Приднестровья

«Брюссель был очень откровенен, если вспомнить заявление Жозепа Борреля, и он был не единственным. Это воодушевляет нас. Мое мнение, и это мнение разделяют мои коллеги в правительстве или фракция, выразившая вотум доверия этому правительству, что это очень позитивный сигнал для тех, кто хочет предотвратить интеграцию Республики Молдова в Европейский Союз, увязывая это с неразрешенным приднестровским вопросом. Брюссель говорит, что Республика Молдова дойдет до Брюсселя, независимо от того, будет решен этот вопрос или нет», — заявил Серебрян в интервью TVR Moldova.