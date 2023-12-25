Серебрян: Брюссель дал понять, что мы вступим в ЕС независимо от Приднестровья

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что «в Брюсселе было предельно четко сказано, что Республика Молдова войдет в Евросоюз независимо от того, будет ли решен приднестровский вопрос или нет».
«Брюссель был очень откровенен, если вспомнить заявление Жозепа Борреля, и он был не единственным. Это воодушевляет нас. Мое мнение, и это мнение разделяют мои коллеги в правительстве или фракция, выразившая вотум доверия этому правительству, что это очень позитивный сигнал для тех, кто хочет предотвратить интеграцию Республики Молдова в Европейский Союз, увязывая это с неразрешенным приднестровским вопросом. Брюссель говорит, что Республика Молдова дойдет до Брюсселя, независимо от того, будет решен этот вопрос или нет», — заявил Серебрян в интервью TVR Moldova.
По его словам, власть сделает все возможное, чтобы добиться прогресса в решении приднестровского вопроса.
«Однако я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы без проблем попасть в ЕС. Это наш долг. Давайте ускорим этот процесс, хотя бы создадим предпосылки для разрешения этого конфликта и продемонстрируем какие-то успехи. Когда придет время стать государством-членом Евросоюза, было бы предпочтительнее, чтобы регион был интегрированным или имел очень четкую перспективу», — сакзал Серебрян.