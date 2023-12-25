В пресс-службе городского правительства сообщили о введении дополнительной меры соцподдержки бойцов. Льготный доступ будет предоставлен для посещения Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова и Ленинградского зоологического парка. Порядок организации входа будет установлен городским комитетом по культуре.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге продлили меры поддержки детей участников СВО по вопросу питания в образовательных учреждениях и проезда в общественном транспорте до конца 2024 года.
Беглов утвердил бесплатный вход в 25 музеев для участников СВО и членов их семей
Бесплатные посещения 25 музеев и двух парков Санкт-Петербурга теперь доступны участникам специальной военной операции и членам их семей, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.