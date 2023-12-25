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Беглов утвердил бесплатный вход в 25 музеев для участников СВО и членов их семей

Бесплатные посещения 25 музеев и двух парков Санкт-Петербурга теперь доступны участникам специальной военной операции и членам их семей, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
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Источник: РИА "Новости"


В пресс-службе городского правительства сообщили о введении дополнительной меры соцподдержки бойцов. Льготный доступ будет предоставлен для посещения Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова и Ленинградского зоологического парка. Порядок организации входа будет установлен городским комитетом по культуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге продлили меры поддержки детей участников СВО по вопросу питания в образовательных учреждениях и проезда в общественном транспорте до конца 2024 года.

выставки и музеи