Вольфович: террористы пытаются дестабилизировать обстановку в Беларуси

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Геополитическая обстановка в мире не стала проще, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
«Против нашей страны развязана гибридная война, экстремисты, террористы пытаются дестабилизировать обстановку на территории нашей страны, перечеркнуть нашу историческую память, фальсифицировать события Великой Отечественной войны, войны в Афганистане», — цитирует Вольфовича БелТА.
Госсекретарь сделал такое заявление в Новополоцке на открытии памятного знака в честь экипажа военного самолета Ил-76 и десантников, погибших в Афганистане в 1979 году.
Генерал отметил, что Беларусь непобедима, пока на ее территории, в отличие ЕС, памятники открываются, а не разрушаются.
Ранее о террористической угрозе для Беларуси заявлял председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Он сообщал, что в Польше действует семь так называемых "хоругвей, и белорусской стороне известны имена сотрудников курирующих их местных спецслужб.
Глава КГБ сравнил такую практику с взаимодействием ИГИЛ (Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ) и американских структур.
Также, по его словам, недавно в Минск приезжали сотрудники ЦРУ, которые активно передвигались по городу.
«…Удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией, теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств», — отметил Тертель.