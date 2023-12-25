Саммит в Петербурге, беспорядки в Белграде и новогоднее обращение. Темы брифинга Пескова

В Кремле не сомневаются, что «руководство республики обеспечит законность в стране», а «в Сербии есть законное легитимное руководство». «Все, что происходит, это исключительно внутреннее дело Сербии». «Не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела», в особенности союзной Сербии, «очень бережно относимся к нашим отношениям».