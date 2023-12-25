Саммит в Петербурге, беспорядки в Белграде и новогоднее обращение. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Санкт-Петербурге. Скоро он в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова примет участие в церемонии подъема флага на фрегате «Адмирал Головко», а затем — по видео-конференц-связи — на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».
Позже состоится саммит ЕАЭС в узком и расширенном составах, «будут подписаны документы». У Путина и премьера Армении Никола Пашиняна «будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах» мероприятий.
На прошедших в Сербии выборах были «наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений». Поэтому в вопросе волнений в Белграде «налицо процессы, попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать» беспорядки.
В Кремле не сомневаются, что «руководство республики обеспечит законность в стране», а «в Сербии есть законное легитимное руководство». «Все, что происходит, это исключительно внутреннее дело Сербии». «Не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела», в особенности союзной Сербии, «очень бережно относимся к нашим отношениям».
Сотрудничество России и Сербии «имеет очень широкую перспективу в самых различных областях», в том числе по линии спецслужб.
О новогоднем поздравлении
В какой обстановке пройдет новогоднее обращение Путина, «это мы узнаем в новогоднюю ночь».