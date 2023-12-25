Минниханов об обмелении Волги: «Спасение реки должно проходить комплексно»

«Вы знаете, Волга — это каскад водохранилищ электростанций. Котлеты и мухи должны быть отдельно. Если идет перекос в какую-то одну сторону, значит, где-то что-то будет не хватать. Вообще Волга предназначена прежде всего для судоходства и для обеспечения питьевой водой. И те службы, которые отвечают за уровень воды, должны не только одну задачу решать. Это комплексная задача, и она, я уверен, разрешима. Такое поручение дал глава государства».