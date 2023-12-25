Проект бюджета соцстрахования утвержден: что ждет жителей Молдовы в 2024 году

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Бюджет государственного социального страхования Молдовы на 2024 год принят парламентом Молдовы во втором чтении голосами 58 депутатов.
«Доходы на следующий год оцениваются в 42,822 миллиона леев, что приблизительно на 10% больше, чем в 2023 году. Расходы прогнозируются на уровне 42,8 миллиарда леев, что на 10,3% превышает данные за текущий год. Таким образом, в 2024 году доля расходов бюджета социального страхования в ВВП составит 12,5%», — сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.
Согласно информационной записке к проекту закона о бюджете соцстрахования, в 2024 году будет предоставлен ряд новых социальных пособий:
- единое пособие на период опеки над усыновляемым ребенком;
- единое пособие на ребенка, усыновленного или переданного в службу опеки/попечительства;
- пособие на воспитание ребенка старше трех лет, усыновленного или переданного в службу опеки/попечительства.
«В то же время прогнозируются расходы в размере 3,7 миллиона леев в связи с увеличением количества дней для получения пособия по уходу за ребенком до 15 календарных дней и предоставлением пособия отцу усыновленного ребенка», — уточнили в парламенте.
В 2024 году запланированы расходы на предоставление энергетической компенсации в виде денежной выплаты, что предполагает интеграцию двух инструментов поддержки граждан в холодный период года: помощь в холодный период и компенсация по счетам.
Другие расходы предусмотрены на увеличение размера единовременного пособия при рождении ребенка до 20 тысяч леев.
«Наибольшая доля из общего объема расходов, 67,5%, приходится на защиту пожилых людей. На эти цели запланированы расходы в размере 28,8 миллиарда леев, что на 11% больше, чем в предыдущем году. В 2024 году на социальную защиту людей с ограниченными возможностями планируется потратить 5 миллиардов леев, что составит 11,7% от общих расходов. В то же время на защиту семьи и детей предполагается потратить 4,3 миллиарда леев, что составит 10,3% от общих расходов. По сравнению с утвержденным объемом расходов на 2023 год, увеличение составляет 7,9%».
Другие расходы из бюджета государственного социального страхования запланированы на социальную защиту в исключительных случаях, в связи с потерей кормильца, защиту безработных или лиц, временно утративших трудоспособность.