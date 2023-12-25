Проект бюджета соцстрахования утвержден: что ждет жителей Молдовы в 2024 году

«Наибольшая доля из общего объема расходов, 67,5%, приходится на защиту пожилых людей. На эти цели запланированы расходы в размере 28,8 миллиарда леев, что на 11% больше, чем в предыдущем году. В 2024 году на социальную защиту людей с ограниченными возможностями планируется потратить 5 миллиардов леев, что составит 11,7% от общих расходов. В то же время на защиту семьи и детей предполагается потратить 4,3 миллиарда леев, что составит 10,3% от общих расходов. По сравнению с утвержденным объемом расходов на 2023 год, увеличение составляет 7,9%».