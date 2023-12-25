Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

«Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: “Акация” и “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30», — отметили в министерстве.