В Самаре губернатор встретился с бойцами в санатории «Волга»

— Спасибо вам, бойцы, за то, что вы делаете для нас всех, для всей страны. Все наши герои говорят о том, что в санатории есть забота, профессионализм, за это огромное спасибо персоналу. Военнослужащие не только восстанавливают свои силы, но и психоэмоциональное состояние, чувствуя заботу, внимание и тепло.