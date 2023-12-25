В Самаре губернатор встретился с бойцами в санатории «Волга»

В понедельник, 25 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил участников СВО, которые проходят реабилитацию в самарском санатории «Волга». Глава региона оценил созданные условия и пообщался с военнослужащими.
Сегодня в санатории полностью сформирован штат, есть все необходимое медицинское оборудование. В апреле 2023 года оно поступило дополнительно, и теперь помогает ускорить реабилитацию. Впервые в РФ там начали применять технологии виртуальной реальности в медицинско-психологической реабилитации.
Губернатор осмотрел корпус с отделением реабилитации, разные залы, кабинеты и палаты, сотрудники продемонстрировали работу современных тренажеров. В санатории лечатся и восстанавливаются бойцы как из Самарской области, так и из других регионов страны. По словам начальника «Волги», реабилитация длится 21 день, 99% пациентов выписываются с улучшениями.
Сами военнослужащие отметили внимательный и профессиональный персонал санатория, а также эффективность восстановления. Глава региона выразил признательность медицинскому персоналу, а защитникам пожелал скорейшего выздоровления и вручил подарки к Новому году.
— Спасибо вам, бойцы, за то, что вы делаете для нас всех, для всей страны. Все наши герои говорят о том, что в санатории есть забота, профессионализм, за это огромное спасибо персоналу. Военнослужащие не только восстанавливают свои силы, но и психоэмоциональное состояние, чувствуя заботу, внимание и тепло.
Также во время общения с бойцами, губернатор узнал, какие у них есть вопросы и нужна ли в чем-то дополнительная помощь. Несколько обращений защитников Отечества глава региона взял на отработку.