В МИД РК прокомментировали призыв Ирана не сотрудничать с Израилем

Он отметил, что Казахстан ведет многовекторную политику.
«К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы».
В ноябре президент Ирана Ибрахим Раиси призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля, включая эмбарго на поставки нефти в еврейское государство.