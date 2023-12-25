В МИД РК прокомментировали призыв Ирана не сотрудничать с Израилем

«К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы».