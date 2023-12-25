Текст поправок в закон о президенте опубликован в Беларуси

В документе сказано, что экс-президент может принимать участие в управлении некоммерческими организациями, которые он учредил для того, чтобы содействовать укреплению белорусской государственности. Сообщается, что названные НКО могут работать в культурной, образовательной, социальной, спортивной, а также в других сферах. Отмечается, что экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности за действия, которые были совершены по причине осуществления им президентских полномочий. Также указано, что бывшего президента нельзя будет задержать по указанной причине или каким-либо образом лишить личной свободы, подвергнуть следствию и другим процессуальным действиям.