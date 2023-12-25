Текст поправок в закон о президенте опубликован в Беларуси

В Беларуси официально опубликовали полный текст поправок в закон «О президенте Республики Беларусь». Текст размещен на Национальном правовом портале.
Согласно опубликованному тексту, в закон добавили новую главу, которая касается гарантий для экс-президента Беларуси, а также членов его семьи. Говорится, что президент, который прекратил исполнение полномочий по причине стойкой неспособности по состоянию здоровья, не может быть членом Совета Республики и депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
В документе сказано, что экс-президент может принимать участие в управлении некоммерческими организациями, которые он учредил для того, чтобы содействовать укреплению белорусской государственности. Сообщается, что названные НКО могут работать в культурной, образовательной, социальной, спортивной, а также в других сферах. Отмечается, что экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности за действия, которые были совершены по причине осуществления им президентских полномочий. Также указано, что бывшего президента нельзя будет задержать по указанной причине или каким-либо образом лишить личной свободы, подвергнуть следствию и другим процессуальным действиям.
Что касается медицинского обслуживания, то для бывшего президента и членов его семей оно останется на том же уровне, что и на день прекращения им полномочий. Сказано, что данное обслуживание должно быть пожизненным. Кроме того, бывшему президенту будут выплачивать такое же денежное содержание, которое было у него на посту.
Указывается, что после смерти экс-президента каждому из членов его семей пожизненно назначается денежное содержание. Говорится, что бывший президент будет освобожден он подоходного налога на имущество, которое было передано в его собственность. Также экс-президент сможет иметь штат помощников, бесплатно пользоваться правительственной и спецсвязью на территории Беларуси.