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Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую

Российские бойцы спасли военнослужащую Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенную своими товарищами на поле боя. Об этом 25 декабря сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Военнослужащая ВСУ
Источник: AP 2023

Он рассказал, что ситуация произошла под Крынками на левом берегу Днепра. Морская пехота Вооруженных сил (ВС) РФ разгромила украинских бойцов, а поле осталось усеяно телами убитых солдат ВСУ.

«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи», — говорится в сообщении.

Российские бойцы эвакуировали раненую и оказали ей медицинскую помощь.

Ранее, 21 ноября, расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили три моторные лодки ВСУ на Днепре в Херсонской области. После выполнения боевой задачи, во избежание ответного поражения противником, расчет БПЛА оперативно сменил свою позицию и продолжил выполнение боевой задачи.

Накануне расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, в частности, ликвидированы два пикапа и автомобиль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.