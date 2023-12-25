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Новогодние подарки от президента получат 11 тысяч детей

Президентские подарки получат воспитанники детских домов, домов-интернатов и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Новогодние подарки от президента получат 11 тысяч детей
Источник: uzedu.uz

Во все регионы республики отправлены традиционные новогодние подарки президента для детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитанников детских домов, семейных детских домов, «SOS детских деревень», а также домов-интернатов «Мурувват».

Как сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования, всего подготовлено 11 тысяч подарков для детей в возрасте от 3 до 15 лет и учащихся «Мехрли мактаб».

Подарок включает 17 видов сладостей, канцелярские товары, умные часы, магнитную доску для дартс и другое. Также в состав подарков для 1 600 детей старше 12 лет вошли планшеты.

Торжественное вручение подарков с участием хокимов областей состоится 29—30 декабря.