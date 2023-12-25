В России частной охране объектов ТЭК разрешили уничтожать беспилотники

Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, не имеет законного права противодействовать такой технике. При этом с началом СВО объекты ТЭК не раз подвергались атакам, чаще всего — именно с беспилотников, отмечал Турчак: только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни.