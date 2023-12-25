Российская армия полностью освободила Марьинку

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки “Южная” сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка», — рассказал глава Минобороны.
По его словам, при освобождении Марьинки особо отличились бойцы 150-й дивизии.
Президент, в свою очередь, отметил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград, и поручил министру обороны подготовить предложения по всем отличившимся.
«Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — заявил Путин.
Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает Вооруженным силам дополнительные возможности.
Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.
«Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется», — уточнил президент.
Российский лидер попросил передать слова благодарности всему личному составу, принимавшему участие в боях в разное время и на разных этапах.