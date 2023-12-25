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Российская армия полностью освободила Марьинку

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки “Южная” сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка», — рассказал глава Минобороны.

Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ, подчеркнул Шойгу.

По его словам, при освобождении Марьинки особо отличились бойцы 150-й дивизии.

Президент, в свою очередь, отметил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград, и поручил министру обороны подготовить предложения по всем отличившимся.

«Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — заявил Путин.

Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает Вооруженным силам дополнительные возможности.

Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.

Владимир Путин
президент России

«Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется», — уточнил президент.

Российский лидер попросил передать слова благодарности всему личному составу, принимавшему участие в боях в разное время и на разных этапах.

Шойгу Сергей
Путин Владимир