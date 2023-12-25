Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

25 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие проводится в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки довольно часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.
В повестке саммита более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.
«Предстоит одобрить подготовленный по инициативе российской стороны проект декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашего объединения на период до 2030 года и на перспективу — до 2045-го. По сути, это новый документ программного характера, которым предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие», — отметил во время открытия саммита Президент России Владимир Путин.
Также среди важных вопросов повестки дня — о председателе и персональном составе Коллегии комиссии, о председательстве в органах ЕАЭС. В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита. Соответственно, председательство после России в нынешнем году должно перейти Армении.
Перед саммитом в северной столице России было подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Соглашение позволит существенно повысить конкурентоспособность товаров государств — членов ЕАЭС и за счет этого нарастить экспорт в Иран. Документ в целом будет способствовать росту товарооборота, а также активизации кооперационного и инвестиционного сотрудничества.
«После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок», — пояснил Владимир Путин.