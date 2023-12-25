Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Перед саммитом в северной столице России было подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны. Соглашение позволит существенно повысить конкурентоспособность товаров государств — членов ЕАЭС и за счет этого нарастить экспорт в Иран. Документ в целом будет способствовать росту товарооборота, а также активизации кооперационного и инвестиционного сотрудничества.