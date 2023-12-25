Путин решил повысить добровольца старшего лейтенанта Трошина до майора

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства поручил представить предложения о награждении наиболее отличившихся при освобождении Марьинки. По словам Путина, имена многих можно назвать сразу. «Один из них — это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», — констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничей должности», — уточнил глава оборонного ведомства, сообщив, что намерен повысить Трошина до капитана.
Шойгу сказал, что намерен присвоить капитанское звание Трошину досрочно, хотя «досрочно — сказать сложно, он воюет давно, воюет успешно». «Но по-другому мы поступить не можем, потому что есть указ президента, и следующее звание, которое ему положено, — это капитан», — пояснил министр. По его словам, Трошин воюет практически с начала специальной военной операции. «Это человек, который будучи уволенным [в запас], приехал добровольцем в апреле прошлого года, настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища, то есть офицера, а как бойца, и сегодня он на должности командира батальона», — отметил Шойгу.
«Он заслужил это», — уверен Путин. «Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, при поражении своих танков спасал экипаж, своих боевых товарищей, спасал технику — и у него это получалось», — перечислил заслуги Трошина президент. Он убежден, что старший лейтенант «воевал достойно». «Он сам уничтожил 5 танков и 23 бронемашины различного класса [противника], я уж не буду говорить про другие достижения, но это видимый результат», — продолжил перечисление глава государства. «В конечном итоге, возглавляя штурмовые группы, — он многократно возглавлял штурмовые группы — вышел на решение той задачи, о которой вы докладывали (освобождение Марьинки — прим. ТАСС)», — подчеркнул Путин.
Он обратил внимание на то, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. «У нас таких людей много и их нужно поддержать, мы так и будем делать», — заверил глава государства. Путин сообщил, что намерен наградить военных, отличившихся при освобождении Марьинки. «Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и, безусловно, достойны государственных наград», — оценил президент. Он поручил главе оборонного ведомства «сделать предложения по всем, кого считает наиболее отличившимся».