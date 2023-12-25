Путин решил повысить добровольца старшего лейтенанта Трошина до майора

Шойгу сказал, что намерен присвоить капитанское звание Трошину досрочно, хотя «досрочно — сказать сложно, он воюет давно, воюет успешно». «Но по-другому мы поступить не можем, потому что есть указ президента, и следующее звание, которое ему положено, — это капитан», — пояснил министр. По его словам, Трошин воюет практически с начала специальной военной операции. «Это человек, который будучи уволенным [в запас], приехал добровольцем в апреле прошлого года, настоял на том, чтобы его включили не как выпускника Казанского танкового училища, то есть офицера, а как бойца, и сегодня он на должности командира батальона», — отметил Шойгу.