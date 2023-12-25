Мясникович покинет пост главы ЕЭК 1 февраля 2024 года

Путин сообщил, что на петербургском саммите предстоит рассмотреть и проект декларации о дальнейшем экономических процессов в рамках ЕАЭС на периоды до 2030 и 2045 года. По словам президента РФ, это программный документ. Его инициировала российского сторона, но в ее разработке принимали участие правительства, ведомства и эксперты всех стран-участниц Союза.