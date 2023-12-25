Мясникович покинет пост главы ЕЭК 1 февраля 2024 года

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович вскоре покинет пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), следует из заявления президента России Владимира Путина на Заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
«Нам предстоит принять кадровые решения, в том числе утвердить нового председателя и некоторых членов Коллегии Евразийской экономической комиссии. С учетом принципа очередности должность председателя Коллегии переходит с 1 февраля 2024 года к представителю Республики Казахстан», — сказал Путин.
Президент РФ пояснил, что кандидатуру казахстанская сторона представит на встрече в Санкт-Петербурге сегодня, 25 декабря. Также участникам заседания нужно будет утвердить новых судей Суда ЕАЭС, штаб-квартира которого находится в Минске.
Путин сообщил, что на петербургском саммите предстоит рассмотреть и проект декларации о дальнейшем экономических процессов в рамках ЕАЭС на периоды до 2030 и 2045 года. По словам президента РФ, это программный документ. Его инициировала российского сторона, но в ее разработке принимали участие правительства, ведомства и эксперты всех стран-участниц Союза.
Председатель Коллегии
Нынешний председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович занял этот пост 1 февраля 2020 года. Это уже третий председатель за всю историю организации. До него были Тигран Саркисян (Армения) и Виктор Христенко (Россия).
Среди инициатив Мясниковича было создание систем расчетов между странами БРИКС и ЕАЭС. Также он предлагал построить единое научно-инновационное пространство в рамках Союза. К странам ШОС он обращался с инициативой вместе разработать транспортно-логистический мегапроект. Еще одна идея Мясниковича — управляющая компания для реализации инфраструктурных проектов в Большой Евразии.
Ранее Михаил Мясникович занимал важные посты в Беларуси: председателя Совета Республики, премьер-министра, главы Администрации президента и так далее. При этом его карьера как госуправленца началась еще в БССР, где он был на должности министра ЖКХ.