Лукашенко назвал Борреля дурным человеком

Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!
«Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер заметил, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся. «Нам что до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину», — подчеркнул он.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на днях заявил, что Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой», и призвал «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».