Лукашенко назвал Борреля дурным человеком

Белорусский лидер заметил, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся. «Нам что до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину», — подчеркнул он.