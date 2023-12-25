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Лукашенко назвал Борреля дурным человеком

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии не до новой войны с НАТО, прокомментировав заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего готовиться к затяжной войне НАТО с Россией.
Лукашенко Александр
Источник: AP 2023

Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения!

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заметил, что ни россияне, ни белорусы воевать не стремятся. «Нам что до войны сегодня новой? Нам с этой надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно и не только для нас, но и для них, чтобы не потерять Украину», — подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на днях заявил, что Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной «ограниченной территориальной победой», и призвал «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

ЕС
Лукашенко Александр