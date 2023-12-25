Путин в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» с яйцами

По данным Росстата, стоимость яиц в России выросла в ноябре 2023 года сразу на 15%, а за год увеличение средней розничной цены на этот товар в стране превысило 40%. Для сравнения: в Беларуси яйца в ноябре подорожали к предыдущему месяцу в среднем на 1,11%. В некоторые месяцы была даже зафиксирована небольшая дефляция по этой позиции.