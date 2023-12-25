Путин в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» с яйцами

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» с поставками яиц в РФ.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором присутствуют лидеры стран ЕАЭС. Во время своего доклада президент Беларуси отметил, что республика на сегодняшний день полностью обеспечивает себя продуктами и начал перечислять их. На фразе «яйцо куриное» Лукашенко прервал свою речь, улыбнулся и посмотрел на Путина.
«Поставьте нам, не жадничайте», — улыбнулся в ответ Путин.
По данным Росстата, стоимость яиц в России выросла в ноябре 2023 года сразу на 15%, а за год увеличение средней розничной цены на этот товар в стране превысило 40%. Для сравнения: в Беларуси яйца в ноябре подорожали к предыдущему месяцу в среднем на 1,11%. В некоторые месяцы была даже зафиксирована небольшая дефляция по этой позиции.
На декабрьской пресс-конференции, посвященной итогам года, президент России Владимир Путин затронул проблему дефицита куриных яиц в стране и отметил, что ряд стран, включая Беларусь и Турцию, готовы помочь решить проблему.