Лукашенко заявил об осознании Зеленским необходимости договориться с РФ

До этого, 23 декабря, к политическому решению конфликта на Украине призвал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Как отметил глава итальянского МО, необходимость подобного решения связана с тем, что поставленные Киевом цели не удалось достичь до сих пор, учитывая полномасштабные боевые действия на Украине, которые продолжаются почти два года, наряду с оказываемой Западом военной помощью стране.