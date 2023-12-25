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Токаев предложил создать линию связи Россия — Казахстан — Иран

Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи РФ — Казахстан — Иран.
Источник: РИА Новости

АЛМА-АТА, 25 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Предлагаю рассмотреть строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран для подключения к существующим линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана», — сказал он.

По словам главы государства, это позволит проложить альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, а также усилить позиции ЕАЭС на глобальном уровне.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) состоялось Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие главы России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.