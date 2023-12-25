Во Франции указали на быстрый рост российской экономики

В начале декабря российский лидер сравнил рост ВВП России и Европы в 2023 году, указав, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую. По его словам, к концу года рост достигнет 3,5 процента, что уже выше, чем до начала боевых действий на Украине и последовавших западных санкций.