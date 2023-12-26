Трамп пожаловался на «жуликоватого» Байдена

«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решетку», — пожаловался политик.
Дональд Трамп также подчеркнул, что Джо Байден «усердно трудится, незаконно используя все рычаги применения закона», чтобы добиться своей цели.
Ранее Трамп заявил, что США при ее нынешнем лидере Джо Байдене превращаются в банановую республику. По словам бывшего хозяина Белого дома, к таким последствиям приводят планы Байдена по устранению своих политических конкурентов.
Кроме того, политик назвал свое участие в выборах на пост главы государства в 2024 году крестовым походом против Байдена. Своим сторонникам он пообещал, что «Америка снова будет свободной страной».