WSJ рассказала об опасениях США по поводу использования Китаем ИИ для сбора данных

10 сентября в Великобритании задержали помощника депутата государственного парламента, которого подозревают в шпионаже в пользу Китая. По информации The Times, задержанный — британец, который в течение последних нескольких лет работал в парламенте с депутатами по вопросам международной политики, в том числе отношений с Пекином. Ранее он жил и работал в Китае, поэтому спецслужбы опасаются, что именно там его и могли завербовать как агента.