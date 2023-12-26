Нетаньяху назвал три условия для мира в секторе Газа

«ХАМАС должен быть уничтожен, Газа должна быть демилитаризована, а палестинское общество должно быть дерадикализовано. Это три предпосылки для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа», — написал Нетаньяху. По его словам США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить радикальное палестинское движение. «Для достижения этой цели необходимо ликвидировать его военный потенциал и положить конец его политическому господству над сектором Газа», — указывает премьер-министр.
Как отмечает Нетаньяху, для демилитаризации анклава необходимо «создать временную зону безопасности по периметру сектора Газа и инспекционный механизм на границе между сектором Газа и Египтом», который будет предотвращать контрабанду оружия на территорию Газы.
«Как только ХАМАС будет уничтожен, сектор Газа будет демилитаризован, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газа может быть восстановлена, и перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью», — заключил Нетаньяху.
Премьер 24 декабря объявил, что Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. В тот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные углубляют операцию в районе города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, обнаруживая туннели радикалов по мере продвижения.