Нетаньяху назвал три условия для мира в секторе Газа

«ХАМАС должен быть уничтожен, Газа должна быть демилитаризована, а палестинское общество должно быть дерадикализовано. Это три предпосылки для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа», — написал Нетаньяху. По его словам США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить радикальное палестинское движение. «Для достижения этой цели необходимо ликвидировать его военный потенциал и положить конец его политическому господству над сектором Газа», — указывает премьер-министр.