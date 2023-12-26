В Хабаровском крае заместитель министра и руководитель «Хабаровскуправтодора» взяты под стражу

По версии следствия, заместитель министра транспорта Хабаровского края Денис Пронкин и руководитель КГКУ «Хабаровскуправтодор» Евгений Зайцев в период с 2022 по 2023 год получили от исполнительного директора фирмы часть взятки в виде денег в сумме не менее 29 миллионов рублей из общей суммы в 57 миллионов. Это было вознаграждение за заключение контрактов в приоритетном порядке. Согласно документам нужно было отремонтировать автомобильные дороги в городе Советская Гавань.