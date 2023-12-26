Первые украинские пилоты F-16 завершили обучение в Британии

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщило британское правительство.
Тренировки начались в августе, они касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии в английском языке. Обучении завершили шестеро опытных летчиков-украинцев, еще десятеро стажеров остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.
«В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советской эпохи», — сказал британский министр обороны Грант Шаппс.
Нидерланды летом пообещали Киеву 42 истребителя F-16, Дания — 19. Кроме того, несколько истребителей пообещали Киев получит от Бельгии. Нидерланды в середине декабря начали готовить первые 18 к отправке Украине.
Москва осуждает поставки военной техники Украине. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.
F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.