Первые украинские пилоты F-16 завершили обучение в Британии

Тренировки начались в августе, они касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии в английском языке. Обучении завершили шестеро опытных летчиков-украинцев, еще десятеро стажеров остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.