Уилан потребовал от Байдена действий ради его освобождения, пишут СМИ

Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.