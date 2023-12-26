Уилан потребовал от Байдена действий ради его освобождения, пишут СМИ

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», — заявил Уилан.
Уилан назвал Байдена «человеком, который дважды решил оставить» его. «Он человек, который может вернуть меня», — заявил американец.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Ранее в Белом дом заявили, что работают над новым предложением по обмену заключенными с РФ. Однако Уилан в телефонном интервью Би-би-си заявил, что чувствует себя брошенным властями США и считает их решение не включать его в последние сделки по обмену заключенными «серьезным предательством».
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.