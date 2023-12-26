Эксперт: ВСУ будут вынуждены отступить, если Украина не наладит производство дронов

По ее словам, именно беспилотники «меняют правила игры» на поле боя, однако украинские власти не были готовы к этому технологически. «Сейчас страна начала просыпаться, но не соразмерно той ситуации, которая есть», — отмечает она, добавив, что не видит со стороны политического и военного руководства понимания, как развить отрасль. В то же время, отмечает Берлинская, Россия активно запускает производство.