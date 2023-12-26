Эксперт: ВСУ будут вынуждены отступить, если Украина не наладит производство дронов

«Сейчас львиная доля нашей техники уничтожается именно российскими ударными дронами. Если мы сейчас не начнем думать на несколько шагов вперед, то мы просто вынуждены будем отступать, это факт», — рассказала она в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда».
По ее словам, именно беспилотники «меняют правила игры» на поле боя, однако украинские власти не были готовы к этому технологически. «Сейчас страна начала просыпаться, но не соразмерно той ситуации, которая есть», — отмечает она, добавив, что не видит со стороны политического и военного руководства понимания, как развить отрасль. В то же время, отмечает Берлинская, Россия активно запускает производство.
19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции о планах произвести в стране в 2024 году миллион беспилотников. Берлинская указала, что речь идет лишь о «самых простых FPV-дронах».