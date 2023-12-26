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Эксперт: ВСУ будут вынуждены отступить, если Украина не наладит производство дронов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить, если власти не найдут способ наладить в стране производство ударных беспилотников. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
Армия Украины
Источник: Reuters

«Сейчас львиная доля нашей техники уничтожается именно российскими ударными дронами. Если мы сейчас не начнем думать на несколько шагов вперед, то мы просто вынуждены будем отступать, это факт», — рассказала она в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда».

По ее словам, именно беспилотники «меняют правила игры» на поле боя, однако украинские власти не были готовы к этому технологически. «Сейчас страна начала просыпаться, но не соразмерно той ситуации, которая есть», — отмечает она, добавив, что не видит со стороны политического и военного руководства понимания, как развить отрасль. В то же время, отмечает Берлинская, Россия активно запускает производство.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции о планах произвести в стране в 2024 году миллион беспилотников. Берлинская указала, что речь идет лишь о «самых простых FPV-дронах».