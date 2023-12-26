Когда молдавские депутаты уйдут на каникулы: дата — в проекте

«На основании части первой статьи 67 Конституции Республики Молдова и части первой статьи 37 регламента парламента, принятого Законом № 797/1996, парламент принимает настоящее постановление. Вторая очередная сессия 2023 года завершается 29 декабря 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия», — отмечается в тексте документа.