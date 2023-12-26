Памфилова считает, что выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

Отвечая на вопрос о своевременности президентской кампании в нынешних условиях, глава ЦИК заметила, что «всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны».
«Я полагаю, что сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Потому что есть потребность людей продемонстрировать свою силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны», — сказала она.
По мнению Памфиловой, на фоне агрессивного внешнего давления выборы президента в марте будущего года станут «дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор».