Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — говорится в сообщении.
Данное решение обеспечит защиту интересов государства.
Ограничение на вывоз патронов и гильз ввели в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».
За границу можно вывезти патроны и гильзы, предназначенные для работы армии России, других войск и воинских формирований и для служебного пользования. Контролируют исполнение постановление правительства МВД РФ и пограничная служба.