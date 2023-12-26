«Излишки бюджета». Глава Екатеринбурга выступил против фейерверков на Новый год

Он также добавил, что совсем отказываться от новогодних украшений было бы невежливо по отношению к горожанам и, особенно, детям. «Даже во времена Второй Мировой город украшался». К тому же, город тратит на это совсем немного — огромную роль в праздничном убранстве уральской столицы играет бизнес. Например, 10-метровая искусственная ель на Площади 1905 года стоит 10 млн рублей, но Екатеринбургу обошлась совершенно бесплатно — это стало подарком от Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.