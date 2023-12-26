«Несите ответственность»: челябинский губернатор обратился к диаспорам из-за поведения мигрантов

«Жестко, если необходимо, реагировать на криминальные проявления в этой сфере, в первую очередь это задача правоохранительных органов. Но при этом диаспоры также должны нести ответственность за своих граждан. Это вопрос системной работы, ее в настоящий момент не хватает. Закон един для всех — и для трудовых мигрантов, и для тех, кто уже обрел высокий статус гражданина Российской Федерации», — сказал глава региона.