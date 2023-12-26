«Несите ответственность»: челябинский губернатор обратился к диаспорам из-за поведения мигрантов

Алексей Текслер подчеркнул, что следует исключить формальный подход к проблемам адаптации мигрантов. Нужно серьезно воспринимать все возникающие риски, считает губернатор.
«Жестко, если необходимо, реагировать на криминальные проявления в этой сфере, в первую очередь это задача правоохранительных органов. Но при этом диаспоры также должны нести ответственность за своих граждан. Это вопрос системной работы, ее в настоящий момент не хватает. Закон един для всех — и для трудовых мигрантов, и для тех, кто уже обрел высокий статус гражданина Российской Федерации», — сказал глава региона.
Он напомнил, что в декабре вступило в законную силу судебное решение, в соответствии с которым двое молодых жителей Челябинска были лишены недавно приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. «Уверен, что это решение суда будет максимально четким сигналом всем новым гражданам неукоснительно соблюдать законы нашей страны», — заявил Текслер.
Глава области сообщил, что на следующей год в Челябинской области финансирование программы по реализации нацполитики увеличено на 22%. Но деньги в данном случае не играют решающей роли. Главное, по мнению губернатора, — системная работа власти, общественников и религиозных организаций. В начале декабря Алексей Текслер также жестко высказался по поводу мигрантов, отметив, что поблажек для них не будет.