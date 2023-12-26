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Лукашенко шуткой прокомментировал ненастную погоду в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился, комментируя ненастную погоду в Петербурге. Диалог с журналистами состоялся во время прибытия лидера на заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.
Лукашенко Александр
Источник: AP 2023

Представители СМИ обратили внимание на то, что глава Белоруссии вышел из машины без шапки и в пальто нараспашку. Они засыпали его вопросами по поводу погоды в Северной столице. На тот момент в городе на Неве было около −3 градусов, но из-за высокой влажности и сильного ветра ощущался сильный мороз.

Лукашенко отметил, что погода в Петербурге такая же, как в Белоруссии, но после замечаний журналистов, что ходить без шапки опасно для здоровья, шутливо добавил: «поэтому волос нет».

«МК в Питере» ранее рассказывал, что Лукашенко прилетел в Пулково, чтобы обсудить с Путиным вопросы дальнейшего развития отношений двух стран.

Лукашенко Александр