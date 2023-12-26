Лукашенко шуткой прокомментировал ненастную погоду в Петербурге

Представители СМИ обратили внимание на то, что глава Белоруссии вышел из машины без шапки и в пальто нараспашку. Они засыпали его вопросами по поводу погоды в Северной столице. На тот момент в городе на Неве было около −3 градусов, но из-за высокой влажности и сильного ветра ощущался сильный мороз.