Раис РТ подписал закон о запрете нахождения детей в барах и кальянных

Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон, ужесточающий меры защиты несовершеннолетних. Согласно новому закону, в регионе запрещается нахождение детей и подростков в барах и кальянных.
Закон вносит изменения в республиканский закон о мерах по предупреждению вреда здоровью детей. Теперь в Татарстане детям запрещено посещать места, где продаются алкогольные напитки и курят кальяны, включая пивные бары и рюмочные. Также запрет распространяется на места, где реализуются товары сексуального характера.
Целью нововведения является защита здоровья, физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития несовершеннолетних жителей Татарстана.
Ранее мы писали, что Путин подпишет указ об изменении стратегии развития ИИ. Об этом президент сообщил на конференции по искусственному интеллекту.