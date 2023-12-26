Раис РТ подписал закон о запрете нахождения детей в барах и кальянных

Закон вносит изменения в республиканский закон о мерах по предупреждению вреда здоровью детей. Теперь в Татарстане детям запрещено посещать места, где продаются алкогольные напитки и курят кальяны, включая пивные бары и рюмочные. Также запрет распространяется на места, где реализуются товары сексуального характера.