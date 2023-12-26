Пенсии, школьные планшеты и медстрахование. Что изменится с 1 января

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентцы начнут получать медуслуги по страховке, хорезмские школьники будут учиться с помощью планшетов, воспитанникам детских садов будут выдавать полезные хлеб и молоко, а пенсионеры смогут забрать большую сумму пенсий за прошлое время. О главных изменениях в стране с 1 января 2024 года со ссылкой на правовой портал «Норма» рассказывает корреспондент Podrobno.uz.