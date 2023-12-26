Пенсии, школьные планшеты и медстрахование. Что изменится с 1 января

Хорезмские школьники получат планшеты
В Кошкупырском и Ханкинском районах Хорезмской области стартует эксперимент — всем учащимся младших классов выдадут образовательные планшеты. В последующем данный опыт планируется поэтапно распространить на все регионы республики.
В детских садах начнут выдавать полезные молоко и хлеб
С нового года всем воспитанникам государственных детских садов будут выдавать молоко, обогащенное белком, витаминами и минералами, а также насыщенную йодом хлебную продукцию.
Создателям частных школ помогут погасить кредиты
Желающим открыть частные школы начнут предоставлять компенсации, которые помогут покрыть часть процентных выплат по банковским кредитам.
В столице вводится государственное медстрахование
В столичных медучреждениях начнут поэтапно внедрять государственное медицинское страхование. По страховке можно будет гарантированно получить ряд бесплатных медицинских услуг и лекарства для лечения определенного перечня заболеваний.
Женщинам в сложной ситуации помогут с получением профессии
Женщинам, попавшим в трудное социальное положение, помогут обучиться профессиям. Их расходы на получение спецнавыков будут покрываться государством.
Изменения в пенсионном обеспечении
Пенсионеры смогут получить начисленные, но своевременно не полученные пенсионные выплаты, за 24 месяца. Раньше выплачивалась сумма пенсий за год.
Финансовая поддержка экономической деятельности
Фермерам начнут субсидировать половину страховой премии при страховании урожая.
Инвестиционным проектам, реализуемым организациями с государственной долей более 50%, профинансируют не менее 5% их стоимости за счет выпуска облигаций.
Нововведения для педагогов
Педагогам государственных детских садов и школ, а также внешкольных образовательных организаций будут присваивать квалификационную категорию по новому порядку.
Директора образовательных учреждений будут раз в 5 лет проходить профессиональную сертификацию. Руководителей, не прошедших сертификацию, будут освобождать от должности.
Скидок на ж/д грузоперевозки больше не будет
Скидки на тарифы местных, экспортных и импортных железнодорожных грузоперевозок отменяются. Они будут предоставляться исключительно на основании постановлений правительства.
При этом нововведение не коснется случаев, когда скидки предоставляются на основании договоренностей с железнодорожными администрациями двух и более зарубежных стран.
Также государство перестает регулировать тарифы на предоставление грузовых вагонов и контейнеров, перевозку пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах.
Пассажирские перевозки в пяти регионах перейдут на «брутто-контракты»
В Андижане, Самарканде, Намангане, Карши и Ургенче начнут внедрять систему перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах по предельным тарифам на основе брутто-контракта.
За иски в административные суды не будет взиматься госпошлина
При обжаловании в административные суды госпошлина за иски граждан и предпринимателей взиматься не будет. Ее по результатам рассмотрения дела заплатит виновная сторона.