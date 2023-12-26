Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждениях «Новочеркасска»

До этого Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. Повреждения, по его словам, получили шесть зданий, в основном в них выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы в пункты временного размещения, остальные переехали к родственникам и знакомым.