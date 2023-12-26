В Новосибирске комбат «Веги» Панферов рассказал об условиях объявления второй волны мобилизации

Комбат легендарного батальона «Вега» Андрей Панфёров подвёл итоги двух лет спецоперации и оценил возможности новой волны мобилизации в России.
«Если НАТО двинет на нас, то будет общий, глобальный конфликт. На данный момент недостатка у нас нет в личном составе. Мало того, и министр обороны, и верховный главнокомандующий заявляли, что мы сейчас наращиваем сухопутные войска, уже более полутора миллиона человек, — объясняет комбат “Веги”. — Вообще, была допущена глобальная и кардинальная ошибка, когда пошло сокращение вооружённых сил и военных училищ. Сами понимаете, мы всю жизнь были в окружении противника! Как можно было к этому так отнестись — я, конечно, не знаю. Сейчас нарабатываем за счёт контрактников и людей с высшим образованием, которые приходят в вооружённые силы, наращиваем офицерский корпус».
Андрей Панфёров отмечает, что сейчас идут служить очень много контрактников. Они приходят в военкоматы и заявляют, что хотят отправиться в зону СВО добровольцами. Таковых сейчас насчитывается порядка 400 тысяч человек.
«Добровольческие объединения выполняют очень важную роль: протяженность границы — большая, и они несут ту же нагрузку, что и вооружённые силы. Поэтому, если не будет глобального конфликта, я вас уверяю, ни второй волны мобилизации, ни общей мобилизации не будет», — заключил комбат «Веги».