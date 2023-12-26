Свердловских бойцов ЧВК «Вагнер» собрали в фонде Путина. Фото

По словам руководителя регионального отделения фонда Илдара Якупова, порядок выдачи удостоверений бойцам ЧВК в регионе осуществляется максимально удобно. «Бойцам лишь дважды придется обратиться в филиал фонда “Защитники Отечества”: первый раз, чтобы сдать все документы, второй — для получения удостоверения», — отметил он.