Свердловских бойцов ЧВК «Вагнер» собрали в фонде Путина. Фото

«Сегодня первые удостоверения ветерана боевых действий получили бойцы ЧВК “Вагнер”. Теперь они смогут оформить полагающиеся им льготы», — сказал корреспонденту URA.RU боец ЧВК Иван.
По словам руководителя регионального отделения фонда Илдара Якупова, порядок выдачи удостоверений бойцам ЧВК в регионе осуществляется максимально удобно. «Бойцам лишь дважды придется обратиться в филиал фонда “Защитники Отечества”: первый раз, чтобы сдать все документы, второй — для получения удостоверения», — отметил он.
Комплекты документов каждую неделю передаются в специальную комиссию Министерства обороны РФ. Готовые удостоверения ведомство направляет в свердловский фонд «Защитники Отечества».