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Саммит в Петербурге, ответственность за фото ударов ВСУ и выборы. Темы брифинга Пескова

Программа президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, ответственность за съемку последствий украинских ударов, а также активное выдвижение кандидатов на выборах главы государства стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. «Начинается он с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств».

Они посетят несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся, а переговоры и обед в Константиновский дворец.

«В Питере он еще по ВКС планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов».

Также запланирована рабочая встреча Путина с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.

Об ответственности за публикацию фото с мест ударов ВСУ

В Кремле не обсуждается введение ответственности за публикацию фото с мест ударов Вооруженных сил Украины. «У нас не ведется таких обсуждений». «Неизвестно, ведутся ли они где-то».

О трех десятках кандидатов на президентских выборах

Тот факт, что на выдвижение в президенты РФ претендуют более 30 человек, не вызывает удивления — у россиян есть право выдвигаться, «граждане этим пользуются».

«Избирательная кампания: естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях».

Песков Дмитрий