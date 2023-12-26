Саммит в Петербурге, ответственность за фото ударов ВСУ и выборы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин в Санкт-Петербурге принимает участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ. «Начинается он с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств».
Они посетят несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся, а переговоры и обед в Константиновский дворец.
«В Питере он еще по ВКС планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов».
Также запланирована рабочая встреча Путина с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.
Об ответственности за публикацию фото с мест ударов ВСУ
В Кремле не обсуждается введение ответственности за публикацию фото с мест ударов Вооруженных сил Украины. «У нас не ведется таких обсуждений». «Неизвестно, ведутся ли они где-то».
О трех десятках кандидатов на президентских выборах
Тот факт, что на выдвижение в президенты РФ претендуют более 30 человек, не вызывает удивления — у россиян есть право выдвигаться, «граждане этим пользуются».
«Избирательная кампания: естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях».