Почётным гражданином Омской области стал митрополит на покое Владимир

В Омской епархии сообщили о том, что митрополит на покое Владимир удостоен звания почётного гражданина Омской области. Награду вручил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«За плодотворную общественную деятельность, большой вклад в духовно-нравственное просвещение населения и за приобретенный авторитет у жителей Омской области губернатор Омской области Виталий Хоценко удостоил митрополита Владимира званием почётного гражданина Омской области», — сообщается на сайте епархии.
Митрополит Омский и Таврический Дионисий наградил митрополита Владимира медалью святителя Сильвестра, архиепископа Омского I степени за внимание к архипастырским трудам. Медаль была учреждена в 2017 году и вручается впервые.
Напомним, что прошение митрополита Владимира о почислении на покой было удовлетворено Священным Синодом РПЦ в октябре 2023 года. Новым главой Омской митрополии стал митрополит Дионисий.