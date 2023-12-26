Какие законы ожидают Казахстан в 2024 году?

В связи с реорганизацией министерств и проработкой концептуальных вопросов с бизнесом сейчас продолжается работа по проектам Водного и Строительного кодексов. В своем докладе министр обратил внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана. В качестве примера он привел Водный кодекс, сроки внесения которого дважды корректировались и тем не менее законопроект внесен в Правительство с нарушением сроков.