Какие законы ожидают Казахстан в 2024 году?

Согласно плану законопроектных работ Правительства на 2023 год предусматривалась разработка и внесение в Мажилис Парламента РК 32 законопроектов. В течение года были внесены 7 изменений.
«По 4 законопроектам перенесены сроки внесения, законопроект по вопросам государственно-частного партнерства был исключен и дополнены 8 новых проектов. На сегодня из 32 проектов 5 подписаны Главой государства, 20 находятся на рассмотрении Парламента, 5 на рассмотрении Правительства, 2 — на согласовании в госорганах».
В связи с реорганизацией министерств и проработкой концептуальных вопросов с бизнесом сейчас продолжается работа по проектам Водного и Строительного кодексов. В своем докладе министр обратил внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана. В качестве примера он привел Водный кодекс, сроки внесения которого дважды корректировались и тем не менее законопроект внесен в Правительство с нарушением сроков.
«Помимо этого разработано 18 внеплановых законопроектов, инициировано порядка 70 отдельных пакетов поправок, что также свидетельствует об отсутствии надлежащего планирования законопроектной работы. Учитывая вышеизложенное прошу поручить госорганам при планировании законопроектов усилить прогнозно-аналитическую работу».
Проект плана на 2024 год подготовлен с учетом предложений госорганов и одобрен на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Изначально предусматривалась разработка 16 законопроектов, на сегодняшний день план претерпел незначительные изменения.
«Исключен проект Закона по вопросам определения страны происхождения товаров в связи с инициированием аналогичного законопроекта депутатами Парламента. Дополнительно включены законопроекты по вопросам архивного дела и культуры, “О тестировании на профессиональную добропорядочность”.
Также подчеркнуто, что в проекте учтены замечания Администрации Президента РК. В доработанном плане предусматривается разработка 18 законопроектов, три из которых планируется внести в Парламент в первом полугодии и 15 — во втором. Консультативные документы одобрены Межведомственной комиссией, подытожил министр.