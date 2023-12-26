Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Новогодний «подарочек» студентам: В Молдове правительство ликвидирует Университет физкультуры и спорта, а шикарный спортивный комплекс отдают частной клинике

Коллектив и студентов передадут Госуниверситету Молдовы.
Источник: Комсомольская правда

На последнем заседании кабмина Молдовы в 2023 году министры планируют одобрить ликвидацию Университета физкультуры и спорта (он находится в районе Легкоатлетического манежа на нижней Рышкановке).

Коллектив и студентов передадут Госуниверситету Молдовы.

Самое интересное в этой новости то, что земли и помещения передают Медпарку, который здесь же неподалеку, сообщает блоггер Еуджен Лукьянюк.

Территория Университета физкультуры и спорта уже используется посетителями Медпарка, как паркинг.

Интересно, сколько это решение стоило Медпарку и кто в правительстве его пролоббировал?

образование