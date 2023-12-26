Глава Самарской области присоединился к благотворительной акции «Елка желаний»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой воплощаются в жизнь мечты детей. В преддверии праздников глава региона снял 15 открыток с пожеланиями ребят с новогодней ели, которая расположена в здании облправительства.
Так, юный Саша попросил машину на радиоуправлении, полуфиналист международного вокального конкурса Вячеслав хотел бы получить профессиональные наушники, а девочка Милана из Снежного — города-побратима Самарской области — была бы рада выпрямителю для волос, чтобы всегда быть красивой. Среди заветных желаний были также большой плюшевый белый медведь, спортивная обувь, электронные книги и даже единорог.
Акция «Елка желаний» является важной частью новогодних традиций Самарской области. Она объединяет неравнодушных людей, которые на протяжении последних 17 лет исполнили уже около 25 тысяч детских желаний. В этом году установлены 60 елок в различных уголках региона. Каждая из них ожидает, чтобы добрые самарцы помогли осуществить мечту ребенка.
— Давайте вместе сделаем так, чтобы эта сказка сбылась у наших юных сограждан. Я уверен, от этого мир станет чуть-чуть лучше.
Дмитрий Азаров напомнил о детях, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Губернатор подчеркнул, что каждый житель региона может принять участие в судьбе этих семей и подарить детям момент волшебства и радости.