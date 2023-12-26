Глава Самарской области присоединился к благотворительной акции «Елка желаний»

Так, юный Саша попросил машину на радиоуправлении, полуфиналист международного вокального конкурса Вячеслав хотел бы получить профессиональные наушники, а девочка Милана из Снежного — города-побратима Самарской области — была бы рада выпрямителю для волос, чтобы всегда быть красивой. Среди заветных желаний были также большой плюшевый белый медведь, спортивная обувь, электронные книги и даже единорог.