На Украине раскрыли, чем обусловлена необходимость мобилизации 500 тысяч человек

Парламентарий указал, что планировать нужно не на два месяца, не на полгода, а на годы вперед, поскольку конфликт может затянуться, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться «хоть завтра», но этого не знает никто. Костенко подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина должна готовиться к худшему варианту развития событий.