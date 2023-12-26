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На Украине раскрыли, чем обусловлена необходимость мобилизации 500 тысяч человек

Секретарь оборонного Комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизацию полумиллиона человек в Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести с целью восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений. Его слова приводит телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».
Армия Украины
Источник: AP 2023

Парламентарий указал, что планировать нужно не на два месяца, не на полгода, а на годы вперед, поскольку конфликт может затянуться, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться «хоть завтра», но этого не знает никто. Костенко подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина должна готовиться к худшему варианту развития событий.

Депутат добавил, что участвовать в боевых действиях должны все украинцы, которые на это способны. Кроме того, он также выступил с призывом об изменении информационной политики, порекомендовав не рассказывать о «скором взятии Крыма».