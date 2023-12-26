На Украине раскрыли, чем обусловлена необходимость мобилизации 500 тысяч человек

Парламентарий указал, что планировать нужно не на два месяца, не на полгода, а на годы вперед, поскольку конфликт может затянуться, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться «хоть завтра», но этого не знает никто. Костенко подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина должна готовиться к худшему варианту развития событий.
Депутат добавил, что участвовать в боевых действиях должны все украинцы, которые на это способны. Кроме того, он также выступил с призывом об изменении информационной политики, порекомендовав не рассказывать о «скором взятии Крыма».